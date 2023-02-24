Krisztian Adorjan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Krisztian Adorjan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Krisztian Adorjan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Krisztian Adorjan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Krisztian Adorjan 19 Ocak 1993 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Adorján Krisztián Gábor şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Krisztian Adorjan Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Krisztian Adorjan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Budafoki MTE futbol takımında oynamaktadır. Budafoki MTE takımına 25 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Krisztian Adorjan'nin Budafoki MTE ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Krisztian Adorjan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Krisztian Adorjan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Krisztian Adorjan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Krisztian Adorjan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Liverpool U18

1 Temmuz 2011 yılında Liverpool Res.

1 Temmuz 2013 yılında Liverpool

23 Temmuz 2013 yılında FC Groningen

30 Haziran 2014 yılında Liverpool

1 Eylül 2014 yılında Novara

2 Ağustos 2017 yılında FK Partizani

31 Ocak 2018 yılında Novara

1 Şubat 2018 yılında Dundalk FC

30 Haziran 2018 yılında Novara

6 Ağustos 2018 yılında Virtus Entella

1 Eylül 2020 yılında Kulüpsüz

25 Ağustos 2021 yılında Budafoki MTE

Krisztian Adorjan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Krisztian Adorjan şuan Budafoki MTE takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Krisztian Adorjan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

MTK Budapest, FC Liverpool

Macaristan U19 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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