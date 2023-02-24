Krisztian Geresi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Krisztian Geresi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Krisztian Geresi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Krisztian Geresi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Krisztian Geresi 14 Haziran 1994 tarihinde Székesfehérvár şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Krisztian Geresi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CMGroup yapmaktadır. Krisztian Geresi, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Szeged-Csanád - GA futbol takımında oynamaktadır. Szeged-Csanád - GA takımına 14 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Krisztian Geresi'nin Szeged-Csanád - GA ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Krisztian Geresi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Krisztian Geresi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Krisztian Geresi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Krisztian Geresi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Videoton U17

1 Temmuz 2011 yılında Videoton U19

1 Temmuz 2013 yılında Videoton II

1 Ocak 2016 yılında Videoton FC

29 Ocak 2021 yılında Puskás AFC

31 Aralık 2021 yılında Fehérvár

1 Temmuz 2022 yılında Vasas FC

14 Şubat 2023 yılında Szeged

30 Haziran 2023 yılında Vasas FC

Krisztian Geresi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Krisztian Geresi şuan Szeged-Csanád - GA takımında oynamakta ve 49 numaralı formayı giymektedir.

Krisztian Geresi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Macaristan takımında 19 numaralı formasıyla 28 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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