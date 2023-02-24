Krisztian Karasz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Krisztian Karasz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Krisztian Karasz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Krisztian Karasz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Krisztian Karasz 3 Aralık 1995 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Krisztian Karasz Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Radovan Stijacic yapmaktadır. Krisztian Karasz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dorogi FC futbol takımında oynamaktadır. Dorogi FC takımına 25 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Krisztian Karasz'nin Dorogi FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Krisztian Karasz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Krisztian Karasz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Krisztian Karasz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Krisztian Karasz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Ferencváros U17

1 Ocak 2012 yılında Ferencváros U19

1 Ocak 2013 yılında Ferencváros II

10 Ağustos 2017 yılında Érdi VSE

24 Temmuz 2018 yılında Cegléd

2 Ağustos 2019 yılında Szeged

25 Ocak 2021 yılında Dorog

Krisztian Karasz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Krisztian Karasz şuan Dorogi FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.