Krisztian Keresztes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Krisztian Keresztes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Krisztian Keresztes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Krisztian Keresztes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Krisztian Keresztes 4 Ocak 2000 tarihinde Szombathely şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Krisztian Keresztes Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AlphaFootballAgency yapmaktadır. Krisztian Keresztes, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ETO FC Győr futbol takımında oynamaktadır. ETO FC Győr takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Krisztian Keresztes'nin ETO FC Győr ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Krisztian Keresztes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Krisztian Keresztes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Krisztian Keresztes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Krisztian Keresztes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Haladás U17

1 Temmuz 2017 yılında Haladás U19

13 Şubat 2019 yılında FC Ajka

22 Ağustos 2019 yılında Sárvár FC

6 Temmuz 2020 yılında SC Sopron

7 Temmuz 2021 yılında Dorog

19 Ocak 2023 yılında ETO FC Győr

Krisztian Keresztes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Krisztian Keresztes şuan ETO FC Győr takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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