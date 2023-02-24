Krisztian Kirchner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Krisztian Kirchner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Krisztian Kirchner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Krisztian Kirchner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Krisztian Kirchner 27 Şubat 1993 tarihinde Siklós şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Krisztian Kirchner Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Krisztian Kirchner, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kozármisleny FC futbol takımında oynamaktadır. Kozármisleny FC takımına 10 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Krisztian Kirchner'nin Kozármisleny FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Krisztian Kirchner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Krisztian Kirchner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Krisztian Kirchner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Krisztian Kirchner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Kaposvár U19

1 Temmuz 2012 yılında Kaposvár II

1 Ağustos 2013 yılında Bajai LSE

30 Temmuz 2014 yılında BFC Siófok

19 Şubat 2015 yılında Kozármisleny

2 Ağustos 2017 yılında Tiszakécske

10 Temmuz 2020 yılında Kozármisleny

Krisztian Kirchner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Krisztian Kirchner şuan Kozármisleny FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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