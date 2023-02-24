Krisztian Kobol kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Krisztian Kobol Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Krisztian Kobol adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Krisztian Kobol Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Krisztian Kobol 4 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Köböl Krisztián Milán şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Krisztian Kobol Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Soroksár SC futbol takımında oynamaktadır. Soroksár SC takımına 4 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Krisztian Kobol'nin Soroksár SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Krisztian Kobol Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Krisztian Kobol isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Krisztian Kobol Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Krisztian Kobol futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ağustos 2019 yılında Vasas FC

16 Ağustos 2021 yılında III. Kerület

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

4 Ekim 2022 yılında Soroksár

Krisztian Kobol Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Krisztian Kobol şuan Soroksár SC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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