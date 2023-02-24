Krisztian Kovacs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Krisztian Kovacs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Krisztian Kovacs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Krisztian Kovacs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Krisztian Kovacs 29 Mayıs 2000 tarihinde Komarno şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Krisztian Kovacs Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Krisztian Kovacs, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ETO FC Győr futbol takımında oynamaktadır. ETO FC Győr takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Krisztian Kovacs'nin ETO FC Győr ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Krisztian Kovacs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Krisztian Kovacs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Krisztian Kovacs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Krisztian Kovacs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Győr U17

1 Temmuz 2016 yılında Győr U19

1 Temmuz 2017 yılında ETO FC Győr

Krisztian Kovacs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Krisztian Kovacs şuan ETO FC Győr takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

Krisztian Kovacs Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Macaristan U19 takımında 2 numaralı formasıyla 21 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.