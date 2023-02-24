Krisztian Lipcsei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Krisztian Lipcsei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Krisztian Lipcsei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Krisztian Lipcsei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Krisztian Lipcsei 25 Şubat 1998 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Krisztian Lipcsei Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Krisztian Lipcsei, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Soroksár SC futbol takımında oynamaktadır. Soroksár SC takımına 27 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Krisztian Lipcsei'nin Soroksár SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Krisztian Lipcsei Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Krisztian Lipcsei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Krisztian Lipcsei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Krisztian Lipcsei futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Ferencváros U17

1 Ocak 2015 yılında Ferencváros U19

1 Temmuz 2015 yılında Ferencváros II

27 Temmuz 2018 yılında Soroksár

Krisztian Lipcsei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Krisztian Lipcsei şuan Soroksár SC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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