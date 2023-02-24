Krisztian Lisztes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Krisztian Lisztes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Krisztian Lisztes kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Krisztian Lisztes ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.