Krisztian Lisztes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Krisztian Lisztes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Krisztian Lisztes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Krisztian Lisztes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Krisztian Lisztes 6 Mayıs 2005 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Krisztian Lisztes Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Krisztian Lisztes, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Ferencvárosi TC II futbol takımında oynamaktadır. Ferencvárosi TC II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Krisztian Lisztes'nin Ferencvárosi TC II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Krisztian Lisztes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Krisztian Lisztes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
13 Mart 2017 yılında Soroksár Jgd.
24 Ağustos 2017 yılında Ferencváros Jgd
1 Temmuz 2020 yılında Ferencváros U17
1 Ocak 2021 yılında Ferencváros U19
1 Temmuz 2021 yılında Ferencváros II
Krisztian Lisztes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Krisztian Lisztes şuan Ferencvárosi TC II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Újpesti Haladás FK, Dalnoki Akadémia SE, Mészöly Focisuli SE (-2015)
Krisztian Lisztes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Macaristan U19 takımında 9 numaralı formasıyla 24 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
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