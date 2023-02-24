Krisztian Nagy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Krisztian Nagy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Krisztian Nagy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Krisztian Nagy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Krisztian Nagy 18 Temmuz 1995 tarihinde Kaposvár şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Krisztian Nagy Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NB FA yapmaktadır. Krisztian Nagy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kecskeméti TE futbol takımında oynamaktadır. Kecskeméti TE takımına 21 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Krisztian Nagy'nin Kecskeméti TE ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Krisztian Nagy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Krisztian Nagy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Krisztian Nagy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Krisztian Nagy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Kaposvár U17

1 Temmuz 2012 yılında Kaposvár U19

14 Ağustos 2013 yılında Walhalla Rgb.

13 Şubat 2014 yılında Nagyatádi FC

29 Temmuz 2014 yılında Kaposvár

15 Mayıs 2020 yılında Kulüpsüz

1 Ağustos 2020 yılında Debreceni EAC

21 Temmuz 2021 yılında Kecskemét

Krisztian Nagy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Krisztian Nagy şuan Kecskeméti TE takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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