Krisztian Nemeth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Krisztian Nemeth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Krisztian Nemeth kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Krisztian Nemeth ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Krisztian Nemeth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Krisztian Nemeth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Krisztian Nemeth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Krisztian Nemeth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Krisztian Nemeth adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Krisztian Nemeth Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Krisztian Nemeth 5 Ocak 1989 tarihinde Győr şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Krisztian Nemeth Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vladan Filipovic yapmaktadır. Krisztian Nemeth, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MTK Budapest futbol takımında oynamaktadır. MTK Budapest takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Krisztian Nemeth'nin MTK Budapest ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Krisztian Nemeth Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/KNemeth_Nemo

http://www.instagram.com/krisztiannemeth9/

Krisztian Nemeth Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Krisztian Nemeth isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Krisztian Nemeth Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Krisztian Nemeth futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında MTK Budapest

1 Temmuz 2007 yılında Liverpool

1 Ocak 2009 yılında Blackpool

1 Şubat 2009 yılında Liverpool

1 Temmuz 2009 yılında AEK Atina

30 Haziran 2010 yılında Liverpool

1 Ağustos 2010 yılında Olimpiakos

1 Ocak 2011 yılında Olymp. Volou

30 Haziran 2011 yılında Olimpiakos

1 Ağustos 2011 yılında MTK Budapest

30 Aralık 2011 yılında RKC Waalwijk

18 Temmuz 2012 yılında Roda JC

15 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

18 Aralık 2014 yılında Kansas City

29 Ocak 2016 yılında Al-Gharafa SC

10 Ağustos 2017 yılında New England

6 Ağustos 2018 yılında Kansas City

26 Şubat 2020 yılında Dunajska Streda

5 Ekim 2020 yılında Columbus

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

23 Eylül 2021 yılında Debrecen

4 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında MTK Budapest

Krisztian Nemeth kimdir

Krisztian Nemeth Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Krisztian Nemeth şuan MTK Budapest takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Győri ETO

Krisztian Nemeth Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Macaristan takımında 11 numaralı formasıyla 29 Mayıs 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 37 maçta 4 gol atmıştır.

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Krisztian Nemeth nereli

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