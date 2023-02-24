Krisztian Simon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Krisztian Simon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Krisztian Simon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Krisztian Simon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Krisztian Simon 10 Haziran 1991 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Krisztian Simon Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Serafino Luzzi yapmaktadır. Krisztian Simon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Újpest FC futbol takımında oynamaktadır. Újpest FC takımına 14 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Krisztian Simon'nin Újpest FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Krisztian Simon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Krisztian Simon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Krisztian Simon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Krisztian Simon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Újpest U17

1 Ocak 2008 yılında Újpest U19

1 Ocak 2009 yılında Wolves U18

1 Mayıs 2009 yılında Újpest U19

1 Temmuz 2009 yılında Újpest FC

1 Ocak 2011 yılında Feyenoord

30 Haziran 2011 yılında Újpest FC

2 Şubat 2015 yılında 1860 München

14 Temmuz 2017 yılında Újpest FC

Krisztian Simon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Krisztian Simon şuan Újpest FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Krisztian Simon Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Goldball FC (-2005)

Macaristan takımında 7 numaralı formasıyla 7 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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