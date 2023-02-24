Krisztian Szekely kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Krisztian Szekely Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Krisztian Szekely adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Krisztian Szekely Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Krisztian Szekely 29 Kasım 1998 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Romanya,Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Székely Krisztián Sándor şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Krisztian Szekely Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kazincbarcikai SC futbol takımında oynamaktadır. Kazincbarcikai SC takımına 21 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Krisztian Szekely'nin Kazincbarcikai SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Krisztian Szekely Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Krisztian Szekely isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Krisztian Szekely Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Krisztian Szekely futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Temmuz 2021 yılında Kazincbarcika

Krisztian Szekely Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Krisztian Szekely şuan Kazincbarcikai SC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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