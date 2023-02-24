Krisztian Tamas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Krisztian Tamas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Krisztian Tamas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Krisztian Tamas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Krisztian Tamas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Krisztian Tamas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Krisztian Tamas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Krisztian Tamas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Krisztian Tamas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Krisztian Tamas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Krisztian Tamas 18 Nisan 1995 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Krisztian Tamas Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars & Friends yapmaktadır. Krisztian Tamas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Budapest Honvéd FC futbol takımında oynamaktadır. Budapest Honvéd FC takımına 31 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Krisztian Tamas'nin Budapest Honvéd FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Krisztian Tamas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Krisztian Tamas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Krisztian Tamas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Krisztian Tamas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Temmuz 2008 yılında Haladás Alt.

1 Temmuz 2010 yılında Haladás U17

21 Temmuz 2011 yılında Milan U19

1 Temmuz 2014 yılında Milan

27 Temmuz 2014 yılında Varese

2 Şubat 2015 yılında Milan

3 Şubat 2015 yılında Slavia Prag

30 Haziran 2015 yılında Milan

6 Ağustos 2015 yılında Spezia Calcio

10 Şubat 2017 yılında Gyirmót FC

1 Temmuz 2017 yılında Videoton FC

25 Temmuz 2019 yılında Zalaegerszeg

30 Haziran 2020 yılında Fehérvár

31 Temmuz 2020 yılında Honvéd

Krisztian Tamas kimdir

Krisztian Tamas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Krisztian Tamas şuan Budapest Honvéd FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Krisztian Tamas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Macaristan U21 takımında 11 numaralı formasıyla 10 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Macaristan U20 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Macaristan U19 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Krisztian Tamas nereli

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