Krisztian Zadori kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Krisztian Zadori Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Krisztian Zadori adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Krisztian Zadori Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Krisztian Zadori 15 Ocak 1997 tarihinde Szeged şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Krisztian Zadori Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Krisztian Zadori, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Békéscsaba 1912 Elöre SE futbol takımında oynamaktadır. Békéscsaba 1912 Elöre SE takımına 26 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Krisztian Zadori'nin Békéscsaba 1912 Elöre SE ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Krisztian Zadori Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Krisztian Zadori isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Krisztian Zadori Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Krisztian Zadori futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ağustos 2012 yılında Szeged U17 - GA

1 Temmuz 2013 yılında Szeged U19 - GA

8 Şubat 2016 yılında Szeged

2 Ağustos 2018 yılında Balmazújváros

1 Temmuz 2019 yılında Tiszakécske

1 Ekim 2022 yılında Kulüpsüz

26 Kasım 2022 yılında Békéscsaba

Krisztian Zadori Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Krisztian Zadori şuan Békéscsaba 1912 Elöre SE takımında oynamakta ve 64 numaralı formayı giymektedir.

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