Krisztofer Horvath kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Krisztofer Horvath Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Krisztofer Horvath adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Krisztofer Horvath Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Krisztofer Horvath 8 Ocak 2002 tarihinde Hévíz şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Horváth Krisztofer György şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Krisztofer Horvath Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars & Friends yapmaktadır. Krisztofer Horvath, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kecskeméti TE futbol takımında oynamaktadır. Kecskeméti TE takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Krisztofer Horvath'nin Kecskeméti TE ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Krisztofer Horvath Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Krisztofer Horvath isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Krisztofer Horvath Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Krisztofer Horvath futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında ZTE U17

1 Ocak 2018 yılında Zalaegerszeg

25 Ocak 2019 yılında SPAL U19

25 Eylül 2020 yılında Torino U19

31 Ağustos 2021 yılında Szeged

30 Haziran 2022 yılında Torino

10 Ağustos 2022 yılında Debrecen

10 Ocak 2023 yılında Torino

13 Ocak 2023 yılında Kecskemét

30 Haziran 2023 yılında Torino

Krisztofer Horvath Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Krisztofer Horvath şuan Kecskeméti TE takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Krisztofer Horvath Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hévíz SK (?-2013)

Macaristan U21 takımında 18 numaralı formasıyla 24 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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