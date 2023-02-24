Krisztofer Szeret%C5%91 kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Krisztofer Szeret%C5%91 Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Krisztofer Szeret%C5%91 adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Krisztofer Szeret%C5%91 Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Krisztofer Szeret%C5%91 10 Ocak 2000 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Krisztofer Szeret%C5%91 Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Krisztofer Szeret%C5%91, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nyíregyháza Spartacus futbol takımında oynamaktadır. Nyíregyháza Spartacus takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Krisztofer Szeret%C5%91'nin Nyíregyháza Spartacus ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Krisztofer Szeret%C5%91 Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Krisztofer Szeret%C5%91 isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Krisztofer Szeret%C5%91 Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Krisztofer Szeret%C5%91 futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ağustos 2010 yılında Honvéd Alt.

1 Temmuz 2016 yılında Stoke U18

1 Temmuz 2018 yılında Stoke U21

31 Ocak 2019 yılında Ferencváros

13 Temmuz 2020 yılında Soroksár

30 Haziran 2021 yılında Ferencváros

1 Temmuz 2021 yılında Soroksár

30 Haziran 2022 yılında Ferencváros

4 Temmuz 2022 yılında Nyíregyháza

Krisztofer Szeret%C5%91 Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Krisztofer Szeret%C5%91 şuan Nyíregyháza Spartacus takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Krisztofer Szeret%C5%91 Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Macaristan U19 takımında 7 numaralı formasıyla 1 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 2 gol atmıştır.

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