Kritik eşiğin altına düştü: Gram altın yeniden 500 TL'nin altına indi | 23 Haziran 2021 Çarşamba güncel, canlı Kapalı Çarşı altın fiyatları Ekonomi haberleri: Altın fiyatları bir önceki güne göre yeni güne yükselişle başladı. Ancak dün düşüşe geçen gram altın yeni güne 500 TL'nin altında başladı. Son durumu merak edenler 23 Haziran 2021 Çarşamba güncel, canlı Kapalı Çarşı altın fiyatları şeklinde aramalarda bulunuyor. İşte fiyatlardaki son durum...

1 15 Vatandaşların önemli yatırım araçları arasında yer alan altın fiyatlarının günlük değişimi haftanın üçüncü günü olan 23 Haziran 2021 Çarşamba gününde araştırılıyor.