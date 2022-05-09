Kritik eşik aşıldı! Dolar kuru uzun bir aradan sonra 15 TL'yi geçti Dolar kuru uzun bir aranın ardından serbest piyasada 15 TL'yi aştı, euro kuru ise ise 15,82 TL'den satılıyor.

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Rusya - Ukrayna savaşı ve küresel gelişmeler nedeniyle dolar kuru yeniden yükseliş gösterdi. Uzun bir süredir 14 TL dolaylarında seyreden dolar kuru, bugün 15 TL'yi aştı. Serbest piyasada saat 13.58 itibarıyla 15,0024 liradan alınan dolar kuru, 15.0124 liradan satılıyor. 15,8458 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,8658 lira olarak belirlendi. Cuma günkü doların satış fiyatı 14,9510 lira, avronun satış fiyatı ise 15,8220 lira olmuştu. Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri