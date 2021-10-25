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  3. Kritik gündem maddeleri masada! Kabine toplanacak, gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi

Kritik gündem maddeleri masada! Kabine toplanacak, gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı yoğun gündem maddeleriyle toplanacak. Koronavirüs salgını, iç siyaset ile dış politikada yaşanan gelişmeler, 10 büyükelçinin Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönünde yaptığı çağrı ve Roma'da yapılacak G-20 liderler zirvesi masaya yatırılacak.

Kritik gündem maddeleri masada! Kabine toplanacak, gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi

Türkiye'nin sorunları ve çok sayıda konunun değerlendirildiği  kabine toplantısı, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek.

10 BÜYÜKELÇİNİN DURUMU

Saat 15.00'de başlaması beklenen kabine toplantısında 10 büyükelçinin Osman Kavala'nın serbest bırakılması konusunda yaptığı çağrı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eskişehir'de, "Gerekli talimatı Dışişleri Bakanımıza verdim, '10 büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini halledeceksiniz' dedim. Bunlar Türkiye'yi tanıyacak, anlayacak, bilecekler. Türkiye'yi bilmedikleri, anlamadıkları gün burayı terk edecekler." ifadelerinin kullanmasının ardından atılacak adımlar masaya yatırılacak. 

Kritik gündem maddeleri masada! Kabine toplanacak, gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi

ERDOĞAN - BİDEN GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İtalya'nın Roma şehrinde yapılacak olan G-20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile yapacağı görüşmenin yol haritası kabinede değerlendirilecek. 

DÖVİZ KURLARINDA YAŞANAN ARTIŞ

Toplantıda Merkez Bankasının politika faizlerini 200 baz puan düşürmesinin ardından döviz kurlarında yaşanan artış ve atılması gereken adımların kabine toplantısında konuşulması bekleniyor. 

Kritik gündem maddeleri masada! Kabine toplanacak, gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi

MARKETLERDE YAŞANAN FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARI

Koronavirüs pandemisi sürecinde marketlerde yaşanan fahiş fiyat artışlarının masaya yatırılacağı toplantıda Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un kabineyi bilgilendirmesi bekleniyor. 

Kritik gündem maddeleri masada! Kabine toplanacak, gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi

KORONAVİRÜS SALGININDA SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs salgınındaki son durum ile aşılamanın yanı sıra faz-3 çalışmaları süren TURKOVAC aşısındaki gelişmeler hakkında kabineye bir sunum gerçekleştirecek. 

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadelede gelinen son durumun yanı sıra Suriye'de yaşanan gelişmelerin ardından gündeme gelen sınır ötesi operasyon konusu değerlendirilecek. 

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, millete sesleniş konuşmasıyla alınan kararları açıklayacak. 

Kritik gündem maddeleri masada! Kabine toplanacak, gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi

Tayfun Altuntaş
Editör
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