Kritik İdlib zirvesi Moskova'da gerçekleştirildi

Dışişleri Bakanlığından açıklama yapıldı. Bakanlığın açıklamasında "Türk ve Rus heyetlerinin İdlib'deki durumu ele aldıkları görüşmeler yarın da devam edecek." denildi.

Görüşmelere, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile Rusya Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin katılıyor.

TÜRK ASKERİNE HERHANGİ BİR SALDIRI DURUMUNDA GEREĞİNİN YAPILACAĞI VURGULANMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esed rejiminin Astana ve Soçi mutabakatına uygun olarak geri çekilmesi için bu ayın sonuna kadar mühlet verildiğini açıklamıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e de bu çağrısını yineleyen Cumhurbaşkanı, rejim unsurları tarafından Türk askerine yönelik herhangi bir saldırısı durumunda gereğinin yapılacağını vurgulamıştı.

ESED REJİMİN İLERLEYİŞİ SÜRÜYOR

Gün boyu Rusya'nın havadan, İran destekli grupların ise karadan saldırı düzenlediği Halep'te, dün akşam endileşendiren bir gelişme yaşandı. Rusya destekli rejim ordusu Halep'in kontrolünü ele geçirdi. Esed rejiminin saldırıları sonucu bölgedeki muhalif gruplarının çekildiği belirtildi.