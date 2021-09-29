Kritik konular masada! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşecek

Cumhurbaşkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daveti üzerine, 29 Eylül 2021 tarihinde Rusya Federasyonu’na günübirlik çalışma ziyaretinde bulunacağı ifade edilmişti.

Görüşmede, gerçekleştirecekleri görüşmelerde Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra Suriye, Libya ve Afganistan’daki gelişmeler başta olmak üzere, güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası meselelerin ele alınması öngörülüyor.

İDLİB EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ OLACAK

Özellikle İdlib'de artan gerginliğin giderilmesi için iki liderin yapacağı görüşme büyük önem arz ediyor.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

İki liderin yapacağı görüşme hakkında konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "İki liderin her zaman konuşacağı çok şey var. Öncelikle Suriye ve elbette Afganistan gündemde olacak. Libya ve diğer uluslararası meseleler konusunda geleneksel şekilde görüş alışverişinde bulunulacak." demişti.

"RUSYA'DAN FARKLI YAKLAŞIMLAR BEKLİYORUM"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Eylül Cuma günü yaptığı açıklamada," Zira Suriye'de rejim maalesef, burada bizim için ülkemizin güneyinde adeta bir tehdit oluşturuyor. Burada bir dost ülke olarak da Sayın Putin'den daha doğrusu Rusya'dan bir dayanışmamızın gereği olarak, farklı yaklaşımlar bekliyorum. Bu mücadeleyi de güneyde birlikte yürütmemiz lazım. Şu anda görüldüğü gibi Amerika Suriye ile de pek şu anda ilintili değil. Burada şimdi kim var? İran var, Rusya var, biz varız. Hakikaten orayı bir barış havzasına dönüştüreceksek, bunu nasıl yaparız, bunu aramızda görüşmemiz, paylaşmamız şart ve bunları görüşeceğiz. Kaldı ki bir de Rusya ile ikili münasebetlerimizi çok daha ileri taşımanın gayreti içindeyiz. Zira hedefimiz 100 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşmak. Bu ticaret hacmine ulaşmayı da eğer kendimize belirlediysek, bunu da kendimiz için gerekli koyuyorsak bizim münasebetlerimizin çok çok farklı olması lazım. " ifadelerini kullanmıştı.