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Kritik sınırı aşan Bitcoin'de düşüş! Gözler FED'in faiz kararında! İşte piyasalardaki son durum...
Kripto paraların öncüsü olan Bitcoin, 20 bin Dolar seviyelerine çıkması sonrası yüzde 2 oranında değer kaybetti. İşte piyasalardaki son durum....
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