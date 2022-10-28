Kritik sınırı aşan Bitcoin'de düşüş! Gözler FED'in faiz kararında! İşte piyasalardaki son durum...

Kripto paraların öncüsü olan Bitcoin, 20 bin Dolar seviyelerine çıkması sonrası yüzde 2 oranında değer kaybetti. İşte piyasalardaki son durum....

Melahat Ersoy
Editör
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Kritik sınırı aşan Bitcoin'de düşüş! Gözler FED'in faiz kararında! İşte piyasalardaki son durum... 1

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerden etkilenen kripto para piyasalarında son günlerde yükseliş yaşanıyor. Özellikle FED'in faiz artışında frene basabileceği beklentileri ve bu konudaki açıklamalar Bitcoin'in yükselişini tetikledi. Dolar'ın düşüşe geçmesiyle birlikte yatırımcılar da Bitcoin'e yönelince piyasalarda olumlu bir seyir oluştu.

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Kritik sınırı aşan Bitcoin'de düşüş! Gözler FED'in faiz kararında! İşte piyasalardaki son durum...
Kritik sınırı aşan Bitcoin'de düşüş! Gözler FED'in faiz kararında! İşte piyasalardaki son durum...
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