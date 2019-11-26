Kritik toplantı sona erdi! MGK bildirisinde "Barış Pınarı Harekatı" vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde saat 16.35'de gerçekleştirilen MGK toplantısı sona erdi.

Kritik toplantı 4 saat sürdü. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapıldı.

Barış Pınarı Harekatı'nın amacına ulaşana kadar sürdürüleceği vurgulandı.

Bölgede barış ve istikrar ortamının tesis edilmesi sürecine katkıda bulunan harekatın, amacına ulaşana kadar sürdürüleceği ve sivillerin zarar görmemesi için her türlü tedbirin alınmakta olduğu belirtildi..