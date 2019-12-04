Kritik zirvenin ardından Miçotakis'ten ilk açıklama: Talimatı verdim

Cumhurbaşkanı Erdoğan Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis açıklamalarda bulundu.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'in açıklaması şöyle:

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile açık bir tartışmamız vardı. Türkiye'nin son adımları ile ortaya çıkan meseleleri masaya koydum. Karşılıklı anlaşmazlıklar kaydedildi. İki taraf Güven Arttırıcı Önlemler görüşmelerinin devamı kararı aldılar. Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'a Dış Politika Kurulunu toplayarak tüm siyasi partilerin bilgilendirilmesi talimatını verdim. Yunan halkına söylemek istediğim şey; Türkiye ile alakalı sorunlar vardı bu sorunlar aşılabilir.