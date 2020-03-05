Kritik zirvenin ardından Selçuk Bayraktar'dan mesaj!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Moskova'da gerçekleştirdiği görüşmeden ateşkes kararının çıkması sonrası Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Moskova'da baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.
Selçuk Bayraktar, Erdoğan ile Putin'in gerçekleştirdiği görüşmeden ateşkes kararının çıkması sonrası tweet attı.
Selçuk Bayraktar, Bahar Kalkanı Harekatı'nda büyük başarılara imza atan SİHA'larla ilgili paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Görev verildiğinde her daim hazırız... 05.03.2020 21:45"
Selçuk Bayraktar'ın paylaşımı:
Görev verildiğinde her daim hazırız...— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 5, 2020
05.03.2020 21:45 ✈???#MilliTeknolojiHamlesi pic.twitter.com/kgOLJGYMdL
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