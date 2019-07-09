Kriz büyüyor! Neymar'a ceza yolda...

Neymar içn kötü haber geldi.

Paris Saint-Germain’de Neymar konusundaki belirsizlik sürerken, Brezilyalı oyuncu sezonun ilk idmanına katılmadı.

Fransız ekibi, Sambacı’nın mazeret bildirmeden takıma katılmadığını ve bu nedenle disiplin yönetmeliğinin devreye sokulacağını ve ceza verileceğini duyurdu. Takımdan ayrılmak istediği belirtilen Neymar’ın kendisine kulüp aradığı da biliniyor.

BABASI, “PSG BİLİYORDU” DEDİ

Öte yandan PSG’nin açıklaması sonrasında Neymar’ın babası açıklama yaptı ve, “Paris Saint-Germain, Neymar’ın takıma 15 Temmuz’da katılacağını biliyordu. Brezilya’da bir sosyal yardım projesinde yer alacak.” diyerek kulübün hata yaptığını söyledi.

BARCELONA VE REAL MADRID İSTEMİYOR

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, şu anda Neymar ile ilgilenmediklerini belirtirken, Barcelona cephesi Neymar’ın takımdan ayrılış hikayesini henüz unutmadıklarını ve bu sebeple takımda var olmasını istemediklerini PSG Başkanına iletti.

Neymar, geçmişte Santos ve Barceloan formaları giymiş, kariyeri boyunca çıktığı 378 müsabakada 226 gol 140 asistlik performans sergilemişti.

LEONARDO: “NEYMAR AYRILABİLİR AMA…”

Paris Saint-Germain Sportif Direktörü Leonardo, Brezilya yıldız Neymar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Fransa basınına konuşan Leonardo, “Tüm taraflar için uygun bir teklif gelmesi halinde Neymar ayrılabilir. Barcelona ile yüzeysel temaslar oldu ancak bir teklif almadık” dedi.

Leonardo sözlerini, “PSG, burada kalmak isteyen oyuncularla yola çıkmak istiyor. Neymar’ın ayrılma olasılığı her zamankinden yüksek ama tatmin edici bir teklif almalıyız” ifadeleriyle tamamladı.

Neymar kimdir?

Neymar da Silva Santos Júnior ya da bilinen adıyla Neymar 05.02.1992 doğumludur.

Forvet ve sol açık mevkilerinde görev yapan Brezilyalı futbolcudur.Şu an La Liga ekiplerinden Barcelona'da 11 numaralı formayı giymektedir.

2009 Campeonato Paulista'da Yılın Genç Futbolcusu ödülünün sahibi olmuştur.

2011 ve 2012 yılında Güney Amerika'da Yılın Futbolcusu seçilmiştir. 2011 yılında Santos - Flamengo maçının 26. dakikasında attığı gol, FIFA tarafından 2011 yılının en iyi golü seçilmiştir

Neymar 2011 FIFA Puskás Ödülü'nün sahibi olmuştur.2013 yılında milli takımıyla almış olduğu FIFA Konfederasyonlar Kupası turnuvasının sonunda Adidas Altın Top ödülüne layık görülmüştür. Bu turnuvada çıktığı 5 maçta (412 dakika) 4 gol atmıştır.ve turnuvanın final maçında maçın adamı seçilmiştir.

Neymar, 5 Şubat 1992 yılında Brezilya'nın Mogi das Cruzes kentinde dünyaya gözlerini açtı.

2003 yılında daha 11 yaşındayken Santos'ta futbol kariyerine başladı.

2009 yılında Santos ile profesyonel kariyerinin ilk maçına çıkmadan önce, kulübün altyapı takımıyla birçok maçta yer aldı. Profesyonel kariyerinin ilk senesinde (2009) Campeonato Paulista'da Yılın Genç Futbolcusu ödülünün sahibi oldu ve o yıl Copa Libertadores'in alınmasında en çok payı olan oyunculardan biriydi.

İlk millî maçını daha 18 yaşındayken ABD'ye karşı oynadı ve takımının 2-0 kazandığı maçta bir de gol attı.2013-14 sezonu başlamadan önce 57 milyon avro karşılığında Barcelona'ya transfer oldu.Sezon başlamadan önce yapılan 2013 Konfederasyon Kupası'nda 10 numarasını giydiği Brezilya Millî Takımı kupanın, Neymar ise 5 maçta attığı 4 gol ile turnuvanın sonunda verilen Altın Top ödülünün sahibi oldu.

Santos FC

2003 yılında Santos altyapısında futbola başlayan Neymar 2009 yılında profesyonel oldu ve A Takım'da oynamaya başladı.

Neymar, 2010 sezonundaki performansıyla Manchester City, Inter, Real Madrid gibi birçok kulübün ilgisini çekmeye başladı. Başta Real Madrid ve Chelsea olmak üzere büyük kulüpler Neymar'ın menajeri Wagner Ribeiro ile görüşmelere başladı.

Chelsea'yi, genç yıldızı Neymar'ı ayartmaya çalışmakla suçlayan Santos, 30.000.000 £'dan aşağı bir teklifi kabul etmediklerini açıkladı. Neymar için çok ısrarlı olan Chelsea'nin yaptığı teklifin düşük olması sebebiyle transfer gerçekleşmedi.

Neymar, 2009'dan bu yana forma giydiği 224 maçta 136 gol kaydetti. 32 kez terlettiği Brezilya Millî Takımı formasıyla da 20 gole imza attı.

FC Barcelona

25 Mayıs Cumartesi günü resmen Barcelona'ya transfer oldu. Transfer haberlerini Barcelona ve Santos kulüpleri resmî internet sitelerinden duyurdular.

İspanyol basınına göre Barcelona, Neymar için Santos'a 54 milyon euro bonservis ücreti ödedi. 19 Şubat 2014 tarihinde, İspanya Ulusal Mahkeme Savcılığı transferde vergi kaçırıldığı iddiasıyla Barcelona'ya dava açılmasını talep etti.

Paris Saint-Germain FC

2017-18 sezonu öncesinden PSG ile 222 Milyon euro gibi rekor bir bonservis bedeliyle görüşmelere başladı.

Neymar, 222 milyon Euro karşılığında PSG'ye transfer oldu . Paris Saint-Germain, Neymar ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

BBC'nin haberine göre Neymari yeni takımı Paris Saint-Germain'den vergiler hariç yılda 45 milyon Euro kazanacak.

Brezilyalı yıldızın PSG'ye toplam maliyeti ise 446.75 milyon Euro'yu bulacak. Neymar'ın yeni takımında 10 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.

Millî takım kariyeri

U-17

2009 da ilk defa U-17 katagorisinde Brezilya millî takım formasını giydi. Burda gösterdiği performansla 2010 FIFA Dünya Kupası finallerine alınması istendi. Brezilya futbolunun efsane ismi Pelé ve eski ünlü futbolcu Romário ve Formula pilotu Felipe Massa Neymar'ın Dunga tarafından 2010 FIFA Dünya Kupası'na çağırılmasını istedi.

U-20

7 Kez Brezilya U-20 millî takım formasını giyen Neymar bu maçlarda 9 gol kaydetti.

A Takım

2010 FIFA Dünya Kupası’ndan sonra Brezilya Millî Takımı’nın başına geçen Menezes, Neymar'a 10 Ağustos'ta Amerika Birleşik Devletleri ile oynanan hazırlık maçında ilk kez forma verdi. 11 numaralı forma ile sahaya çıkan Neymar bir de gol attı.

2014 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya - Kolombiya maçında Kolombiya'lı Zúñiga tarafından belden sakatlandı ve belinde kırık olduğu belirlenmiştir.

2014 FIFA Dünya Kupası'ndan sonra Brezilya Millî Takımı'nın başına geçen Dunga'nın 2014 Eylül ayından itibaren Thiago Silva yerine takımın yeni kaptanının Neymar olduğunu açıklamıştır.