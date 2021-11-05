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Krizalit ne demek, TDK'ya göre Krizalit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Krizalit kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Krizalit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Krizalit nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Krizalit kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Krizalit ne demek, TDK'ya göre Krizalit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Krizalit ne demek? Krizalit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi krizalit kelimesi. Peki krizalit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre krizalit nedir, krizalit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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KRİZALİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Krizalit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Krizalit kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre krizalit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kelebek olmadan önce bir böceğin, koza veya kozasız olarak geçirdiği başkalaşma durumu

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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