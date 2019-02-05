Krize rağmen büyümeye devam ediyor

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük alışveriş merkezlerinden olan, düzenlediği kültürel ve sanatsal etkinliklerle Diyarbakırlıların buluşma noktası haline gelen Ninova Park AVM bünyesine ev eşyaları mağazasıyla büyümeye devam ediyor.

Bünyesinde barındırdığı öncü markalarla Diyarbakır'ın en çok tercih edilen alışveriş merkezlerinden biri olan Ninova Park, Karaca Home mağazasının da tercihi oldu. Diyarbakırlılara hizmet vermek krize rağmen büyümeye ve yatırım yapmaya devam ettiğini belirten AVM Genel Müdürü Salih Erdoğan, bölgede ilk olan mağazanın Ninova Park AVM'de açılmasında mutluluk duyduğunu aktardı. Erdoğan, "Diyarbakırlı hanımların ısrarla istedikleri, ev eşyaları bulunan mağazamızı bölgemizde ilk defa getirmek bizlere nasip oldu. Tüm Diyarbakır hizmetine bugün mağazamızı açtık. Diyarbakır'da ilkleri olan Ninova Park Alışveriş Merkezi, atılımlarıyla devam ediyor, halkımıza verdiğimiz sözlerimizi tutmanın içerisindeyiz. Alışveriş merkezimizin doluluk oranını yüzde 100'de tutmak ve ona yaklaşmak için uğraşlarımıza devam ediyor. Şuan yüzde 99 oranında bulunuyoruz ama en kısa sürede yüzde 100'ü tekrar yakalayacağız inşallah. İçerisinde bulunduğumuz ekonomik krizlere rağmen geldiğimiz noktayı başarı olarak görüyoruz, aynı başarıyı da tüm ticaret erbaplarına diliyor, yeni markamızın Diyarbakır'ımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Açılışı yapılan mağaza sorumlusu Ramazan Sincar, mağazanın Diyarbakır'da ilk defa açıldığını kaydetti. Sincar; "Daha önce zücaciye mağazamız vardı. Konum olarak da beğendiğimiz bir yer, şuan ürünlerimizin lançı ve yapımız gereği hem kalitemiz olsun hem de fiyatlarımız olsun Diyarbakır'da Ninova Parkta mağazamızı açmış bulunmaktayız. Bu gün açılış günümüz. Sürecimiz güzel geçti. Diyarbakır'a yakışan ve burada iyi iş yapacağımızı düşünüyoruz. Diyarbakır halkına da bize de hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Kaynak: İHA