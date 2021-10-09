Krokodil ne demek, TDK'ya göre Krokodil kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Krokodil ne demek? Krokodil TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi krokodil kelimesi. Peki krokodil ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre krokodil nedir, krokodil kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Krokodil kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Krokodil kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

KROKODİL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Krokodil kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Krokodil kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre krokodil kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İşlenmiş timsah derisi

- Bu deriden yapılan

