Kromaj ne demek, TDK'ya göre Kromaj kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kromaj ne demek? Kromaj TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kromaj kelimesi. Peki kromaj ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kromaj nedir, kromaj kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KROMAJ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kromaj kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kromaj kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kromaj kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Metal yüzeyleri kromla kaplama işlemi

- Bu işlemle kaplanmış yer

