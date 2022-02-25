Kromatin ne demek, TDK'ya göre Kromatin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kromatin ne demek? Kromatin TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kromatin kelimesi. Peki kromatin ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kromatin nedir, kromatin kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KROMATİN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kromatin kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kromatin kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kromatin kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hücre çekirdeğinde küçük tanecikler, düzensiz kitleler veya ağ biçiminde bulunan, soya çekim olaylarını sağlayan, bazı boyalarla hemen boyanabilen madde

