Kronik baş ağrıları, halsizlik ve huzursuzluk... Tüm bunların nedeni çakralarınız olabilir! İşte kötü enerjiden kurtulmanın yolları!

Bedenin enerji merkezleri olan çakraların insan hayatı için ne kadar önemli olduğunu biliyor muydunuz? İşte çakra bölgeleleri ve insan yaşamına etkileri...

İrem Yıldız
Editör
YAYINLAMA
Google News
Kronik baş ağrıları, halsizlik ve huzursuzluk... Tüm bunların nedeni çakralarınız olabilir! İşte kötü enerjiden kurtulmanın yolları! 1

İnsan vücuduna 7 bölgede çakra bulunur. Hayatımız bu enerji merkezlerinden yönetilir. Vücut sağlığımız, psikolojik rahatsızlıklarımız genellikle çakralarda gerçekleşen enerji akışından meydana gelir. Farkında olmasak da çakralar tüm hayatımızı etkiler.

Kronik baş ağrıları, halsizlik ve huzursuzluk... Tüm bunların nedeni çakralarınız olabilir! İşte kötü enerjiden kurtulmanın yolları! 2

"Peki bu 7 çakra merkezi neresidir?" diye soracak olursanız şöyle sıralayalım:

Taç, üçüncü göz, boğaz, kalp, solar pleksus çakrası ve kök çakra.

Kronik baş ağrıları, halsizlik ve huzursuzluk... Tüm bunların nedeni çakralarınız olabilir! İşte kötü enerjiden kurtulmanın yolları! 3

Taç Çakra

Bir diğer adıyla Shasrara Çakra olarak bilinen Taç Çakra, 7. Çakradır ve başın tepesinde bulunur. Beyaz renkte ya da menekşe renginde olduğu söylenir. Bir elementi temsil etmez fakat çok etkili bir çakradır. Taç Çakrası kapalı olanlar genellikle melankolik olurlar, şiddetli baş ağrıları yaşarlar ve sık sık hayal kırıklığı hissine kapılırlar. Mutsuzluklarınızın kaynağı Taç Çakranızın kapalı olmasından kaynaklı olabilir. Halbuki 7. Çakra bilgeliği temsil eder. Bu nedenle zihninizi doğru düşünmeye sevk etmeli, sizi mutlu edecek eylemleri gerçekleştirmeye odaklanmalısınız.

Üçüncü Göz Çakrası

Ajna Çakrası olarak da bilinen Üçüncü Göz Çakrası, kaşların tam ortasında bulunur. Bir elementi temsil etmese de indigo mavisi renginde olduğu bilinir. Ajna Çakrası çoğunlukla meditasyon ile iyileştirilir. Ajna Çakrası kapalı olduğunda kendinizi öz güvensiz hissedersiniz. Yetersizlik ve huzursuzluk halinde olursunuz. Ayrıca sık sık baş ağrısı çekebilirsiniz. Üçüncü Göz Çakranızı iyieştirmeye odaklandığınızda geçmiş yaşamınızdaki deneyimleri tekrar hisseder ve gelecekle alakalı daha öz güvenli ve bilge hissedersiniz.

Kronik baş ağrıları, halsizlik ve huzursuzluk... Tüm bunların nedeni çakralarınız olabilir! İşte kötü enerjiden kurtulmanın yolları! 4

Boğaz Çakrası

Vishuddha Çakra olarak da geçen Boğaz Çakrası boğazın tabanında bulunur. Tiroid bezi ile alakalı olduğu aktarılan bu çakra bir boşluk olarak imgelenir. Renginin ise açık ve parlak bir mavi olduğu tahmin edilir. Boğaz Çakranız kapalı ile kendinizi doğru ve tam anlamıyla ifade etmekte zorlanırsınız. Boğazınızda bir yumru hisseder, sosyalleşme konusunda problemler yaşarsınız. Sosyal anksiyeteye neden olduğu söylenir.

Kalp Çakrası

Anahata Çakrası adıyla da bilinen Kalp Çakrası, kalp bölgesinde yer alır. Hava elementini ve yeşil rengi temsil eder. Anahata Çakrası kapalı olduğunda kalp ve dolaşım rahatsızlıklarına sahip olabilirsiniz. Ayrıca sevgiyi hissetirmek ve sevilmeyi hissetmek konusunda eksiklikler hissedebilirsiniz. Şefkat ve bağlılık ararsınız. Güven hayattaki en önemli değerdir sizin için. Kalp Çakrası kapalı olan insanlar öfkeli ve agresif olabilir. Çakranız açıldığında daha sakin, sevgi ve güven dolu hissedersiniz.

Kronik baş ağrıları, halsizlik ve huzursuzluk... Tüm bunların nedeni çakralarınız olabilir! İşte kötü enerjiden kurtulmanın yolları! 5

Sakral Çakra

Svadhisthana Çakra olarak da bilinen Sakral Çakra, alt karın bölgesinde, göbeğin yaklaşık dört parmak altında bulunur. Su elementini ve turuncu rengi temsil eder. Sakral Çakra kişinin cinselliği, yaratıcılığı ve kendine verdiği değer ile ilgilidir. Sakral Çakrası kapalı olan kişiler çoğunlukla cinsellik konusunda saplantılı olabilirler. Çakrasını iyileştirdiğinde ise kendine ve hayatına verdiği değeri fark ederek daha sağlıklı bir birey olabilir.

Kök Çakra

Muladhara Çakra adıyla da bilinen Kök Çakra omurganın dibinde anüs ile cinsel organlar arasındadır. Toprak elementini ve kırmızı rengi temsil eder. Kişinin kendisine yetebilmesi, öz güveni, hırsı ve istikrarıyla alakalı çakradır. Dengesiz olduğunda kişi kendini boşlukta ve korku dolu hisseder. Endişelerinden kurtulmak ve Kök Çakrasını temizlemek için hayat amacını bulmalı, ona ulaşmak adına mücadele etmelidir.

Kronik baş ağrıları, halsizlik ve huzursuzluk... Tüm bunların nedeni çakralarınız olabilir! İşte kötü enerjiden kurtulmanın yolları! 6

Çakralar nasıl iyileştirilir/temizlenir?

Çoğu insan çakraların yalnızca meditasyon ile temizlendiğini sansa da bu doğru değildir. Kimilerinin dini inancına göre meditasyon yanlış bir şeydir. Bu nedenle çakralarını temizlemek için farklı yöntemler kullabilir.

Çakralarınızı temizlemek için ellerinizi kullanabilirsiniz. Örneğin Taç Çakranızı temizlemek istiyorsanız bir elinizi Taç Çakranın üzerine koyarak önce saat yönünün tersine, ardından tam saat yönünde hareket ettirin.

Bu hareketle çakranızdaki enerjiyi temizleyerek sağlıklı çalışmasını sağlayabilirsiniz.

Bunu 7 çakra için de uygulayabilirsiniz.

Bu bir şifalanma yöntemi değildir. Kendinize buna çok kaptırmamalı, ama buna inanarak yapmanız gerektiğini de unutmamalısınız.

İlgili Haberler
Eşini hiç aldatmadığı halde çocuğunun babasının başkası olduğunu öğrenen kadının bir garip hikayesi!
Eşini hiç aldatmadığı halde çocuğunun babasının başkası olduğunu öğrenen kadının bir garip hikayesi!
Güvensizlik temelli şizofrenik bir rahatsızlık olan Capgras Sendromu nedir? İşte detaylar...
Güvensizlik temelli şizofrenik bir rahatsızlık olan Capgras Sendromu nedir? İşte detaylar...
Herkesin kendisine aşık olduğunu zanneden insanların sanrısal bozukluk durumu: Erotomani/Clerambault Sendromu
Herkesin kendisine aşık olduğunu zanneden insanların sanrısal bozukluk durumu: Erotomani/Clerambault Sendromu
Son Haberler
Astroloji tutkunları buraya! Juno burcunuza göre ruh eşinizin hangi özelliklere sahip olduğunu söylüyoruz!
Astroloji tutkunları buraya! Juno burcunuza göre ruh eşinizin hangi özelliklere sahip olduğunu söylüyoruz!
Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Pevrul Kavlak'ın biyografisi
Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Pevrul Kavlak'ın biyografisi
Son dakika | Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a ofisinde bıçaklı saldırı!
Son dakika | Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a ofisinde bıçaklı saldırı!
Kronik baş ağrıları, halsizlik ve huzursuzluk... Tüm bunların nedeni çakralarınız olabilir! İşte kötü enerjiden kurtulmanın yolları!
Kronik baş ağrıları, halsizlik ve huzursuzluk... Tüm bunların nedeni çakralarınız olabilir! İşte kötü enerjiden kurtulmanın yolları!
Astroloji tutkunları buraya! Juno burcunuza göre ruh eşinizin hangi özelliklere sahip olduğunu söylüyoruz!
Astroloji tutkunları buraya! Juno burcunuza göre ruh eşinizin hangi özelliklere sahip olduğunu söylüyoruz!
7 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 7 Aralık 2022 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
7 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 7 Aralık 2022 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
Çok Okunanlar
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 7 Aralık 2022 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 7 Aralık 2022 Çarşamba maç programı
Tolgahan Nurhak hangi takımlarda oynadı? Hangi takımda oynuyor?
Tolgahan Nurhak hangi takımlarda oynadı? Hangi takımda oynuyor?
7 Aralık 2022 burç yorumları | Koç, sürprizlere hazır ol, Aslan, problemlerin üstüne git!
7 Aralık 2022 burç yorumları | Koç, sürprizlere hazır ol, Aslan, problemlerin üstüne git!
Ali Babacan'ın oğlu Kerem Babacan bedelli askerlik yaptı! Sosyal medya hesabından fotoğrafları paylaştı!
Ali Babacan'ın oğlu Kerem Babacan bedelli askerlik yaptı! Sosyal medya hesabından fotoğrafları paylaştı!
7 Aralık 2022 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları 07.12.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı
7 Aralık 2022 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları 07.12.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı
7 Aralık 2022 burç yorumları | Koç, sürprizlere hazır ol, Aslan, problemlerin üstüne git!
7 Aralık 2022 burç yorumları | Koç, sürprizlere hazır ol, Aslan, problemlerin üstüne git!
Yorumlananlar
CHP'li belediye bunu da yaptı! LGBT destekçileri için atölye kurdu!
CHP'li belediye bunu da yaptı! LGBT destekçileri için atölye kurdu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin toplantısında konuştu! "85 milyonun tamamına ulaşmalı, kucaklaşmalı, desteğini ve gönlünü kazanmalıyız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin toplantısında konuştu! "85 milyonun tamamına ulaşmalı, kucaklaşmalı, desteğini ve gönlünü kazanmalıyız"
MHP lideri Devlet Bahçeli, altılı masadaki adayını açıkladı: Tercihim sınıf arkadaşımdır
MHP lideri Devlet Bahçeli, altılı masadaki adayını açıkladı: Tercihim sınıf arkadaşımdır
İsveçli gazetecinin skandal sorusu İbrahim Kalın'ı kızdırdı! Yayını terk etti, sert konuştu: "Türkiye’yi suçlayacak bir konumda değilsiniz"
İsveçli gazetecinin skandal sorusu İbrahim Kalın'ı kızdırdı! Yayını terk etti, sert konuştu: "Türkiye’yi suçlayacak bir konumda değilsiniz"