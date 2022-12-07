Kronik baş ağrıları, halsizlik ve huzursuzluk... Tüm bunların nedeni çakralarınız olabilir! İşte kötü enerjiden kurtulmanın yolları!
Bedenin enerji merkezleri olan çakraların insan hayatı için ne kadar önemli olduğunu biliyor muydunuz? İşte çakra bölgeleleri ve insan yaşamına etkileri...
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