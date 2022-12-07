Kronik baş ağrıları, halsizlik ve huzursuzluk... Tüm bunların nedeni çakralarınız olabilir! İşte kötü enerjiden kurtulmanın yolları!

Taç Çakra

Bir diğer adıyla Shasrara Çakra olarak bilinen Taç Çakra, 7. Çakradır ve başın tepesinde bulunur. Beyaz renkte ya da menekşe renginde olduğu söylenir. Bir elementi temsil etmez fakat çok etkili bir çakradır. Taç Çakrası kapalı olanlar genellikle melankolik olurlar, şiddetli baş ağrıları yaşarlar ve sık sık hayal kırıklığı hissine kapılırlar. Mutsuzluklarınızın kaynağı Taç Çakranızın kapalı olmasından kaynaklı olabilir. Halbuki 7. Çakra bilgeliği temsil eder. Bu nedenle zihninizi doğru düşünmeye sevk etmeli, sizi mutlu edecek eylemleri gerçekleştirmeye odaklanmalısınız.

Üçüncü Göz Çakrası

Ajna Çakrası olarak da bilinen Üçüncü Göz Çakrası, kaşların tam ortasında bulunur. Bir elementi temsil etmese de indigo mavisi renginde olduğu bilinir. Ajna Çakrası çoğunlukla meditasyon ile iyileştirilir. Ajna Çakrası kapalı olduğunda kendinizi öz güvensiz hissedersiniz. Yetersizlik ve huzursuzluk halinde olursunuz. Ayrıca sık sık baş ağrısı çekebilirsiniz. Üçüncü Göz Çakranızı iyieştirmeye odaklandığınızda geçmiş yaşamınızdaki deneyimleri tekrar hisseder ve gelecekle alakalı daha öz güvenli ve bilge hissedersiniz.