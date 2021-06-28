Aşılama çalışmalarının etkin şekilde yürütülmesi sonucunda 1 Temmuz'dan itibaren normalleşme sürecinin başlayacağı duyuruldu. Bu süre içerisinde idari izinli sayılan kronik hastalığı bulunanların işe başlayıp başlamayacağı merak konusu oldu. Peki Kronik hastalar 1 Temmuz'da işe başlayacak mı 2021? İdari izinler ne zaman bitiyor 2021? İşte yanıtlar...

KRONİK HASTALAR 1 TEMMUZ'DA İŞE BAŞLAYACAK MI 2021? İDARİ İZİNLER NE ZAMAN BİTİYOR 2021?

Pandemi sürecinde hamileler, kronik hastalar ve 60 yaş üzeri vatandaşlar idari izin hakkını kullanabiliyordu. Vaka sayılarındaki düşüş sonrasında kademeli normalleşme sürecine geçildi. Öte yandan 1 Temmuz'dan itibaren normalleşme adımları atılacağı açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak açıklamada normal mesai düzenine geçileceği duyuruldu. Yani kronik hastalar da 1 Temmuz'dan itibaren işe başlayacak.

"NORMAL MESAİ DÜZENİNE GEÇİLECEK"

21 Haziran tarihli Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar sonrasında kamuda normal mesai uygulamasına 1 Temmuz'dan itibaren geçilmesine karar verildi. 1 Temmuz genelgesinde, ''Temel usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde belirlenecek şekilde; kamu kurum ve kuruluşlarında halihazırda uygulanmakta olan 10.00­16.00 mesai uygulaması sona erdirilerek 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren normal mesai düzenine geri dönülecektir. Kamu kurum ve kuruluşları için günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süresi bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre valilerce tespit edilecektir.'' ifadeleri yer aldı. Ancak idari izinlere ilişkin kesin bir açıklama bulunmuyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan son genelgede iş yerlerinin faaliyetleri ile ilgili alınan kararlar duyuruldu. Buna göre tüm iş kolları ve faaliyet alanlarında, salgınla mücadelenin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde kendi iş kolu/faaliyet alanı için belirlenmiş tüm tedbir ve esaslara uyulması kaydıyla;

1- Halihazırda faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan tüm iş yerleri, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tekrar faaliyet gösterebileceklerdir.

2- Sektörün talebi doğrultusunda faaliyetlerine ara verilen sinema salonları, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren faaliyet göstereceklerdir.

3- Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen masa ve/veya sandalyeler arasındaki mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren yeme-içme yerlerinin açık veya kapalı alanlarında aynı masada aynı anda bulunabilecek kişi sayısına dair kısıtlamalar uygulanmayacaktır.

4- Kahvehane, kıraathane gibi kağıt, taş vb. oyunların oynandığı iş yerlerinde söz konusu oyunların oynanmasına/oynatılmasına dair mevcut kısıtlamalar 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren sona erdirilecek ve oyun oynanmasına/oynatılmasına müsaade edilecektir.

5- Sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tüm iş yerleri; ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenmiş olan açılış-kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebilecektir.

6- Halihazırda konaklama tesislerinde saat 22.00'de, diğer yerlerde ise saat 21.00'de sona eren müzik yayınları (canlı icra edilenler de dahil), bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren saat 24.00'e kadar yapılabilecektir.

7- Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kural ve esaslara uymak kaydıyla park, bahçe, kamp alanı, piknik/mesire alanı gibi yerlere dair ilgili genelgelerimizle getirilen ilave kısıtlamalar 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren kaldırılacaktır.

8- Salgının yayılımı açısından çok ciddi risk oluşturması nedeniyle faaliyet konusu nargile salonu/kafesi olan iş yerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmeye devam edilecek ve konaklama tesisleri de dahil olmak üzere hiçbir iş yerinde nargile servisi yapılmayacaktır.