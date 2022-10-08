Kroşe-Sürfile Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kroşe-Sürfile Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Kroşe-Sürfile Makinesi Operatörü ne iş yapar, Kroşe-Sürfile Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kroşe-Sürfile Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kroşe-Sürfile Makinesi Operatörü Tanımı;

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Kroşe-Sürfile Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Kroşe-Sürfile Makinesi Operatörü Maaşları

Kroşe-Sürfile Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6500 _TL’dir. En düşük Kroşe-Sürfile Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kroşe-Sürfile Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8152.32

Meslek Adı :

Kroşe-Sürfile Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Dokuma Ve Örme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Örülerek yapılmış elbiseler ve diğer örülmüş eşyanın sürfile işlerini yapan makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kroşe-Sürfile Makinesi Operatörü işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Seçtiği iplik bobinlerini makineye takmak,

b) İplik uçlarını makine kılavuzlarından ve makine iğnesi gözünden geçirmek,

c) Makineyi istenilen iplik gerginliğine ve dikiş şekline göre ayarlamak,

d) Sürfilesi yapılacak malzemeyi makineye yerleştirerek iğne altındaki düzenlemek,

e) Boşalan bobinleri ve kırılan iğneleri değiştirmek. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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