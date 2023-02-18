Krsta Djordjevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Krsta Djordjevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Krsta Djordjevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Krsta Djordjevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Krsta Djordjevic 24 Eylül 1993 tarihinde Gnjilane şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Крста Ђорђевић şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Krsta Djordjevic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Krsta Djordjevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Sremska Mitrovica futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Sremska Mitrovica takımına 5 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Krsta Djordjevic'nin FK Radnicki Sremska Mitrovica ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Krsta Djordjevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Krsta Djordjevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Krsta Djordjevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Krsta Djordjevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2016 yılında FC MAS Taborsko

17 Temmuz 2017 yılında Olympia

7 Şubat 2018 yılında Radnik

8 Ağu 2018 yılında Zarkovo

1 Şubat 2019 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2019 yılında Backa

5 Ocak 2021 yılında Sileks

11 Ağu 2021 yılında Borec Veles

15 Temmuz 2022 yılında Sliema Wander.

5 Eylül 2022 yılında Radnicki Srem

Krsta Djordjevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Krsta Djordjevic şuan FK Radnicki Sremska Mitrovica takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.