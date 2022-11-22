KRT Sunucusu Çiğdem Akdemir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, evli mi? Biyografisi

KRT TV'nin ilgiyle izlenen sunucularından Çiğdem Akdemir, Modoratör olarak sunduğu tartışma programlarıyla izleyicilerin dikkatini çekerek Çiğdem Akdemir'in kim olduğunu merak ederek sosyal medyalarda araştırılmaya başlandı. Peki! Çiğdem Akdemir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, evli mi, boyu kaç, kilosu kaç? Çiğdem Akdemir'in hayat biyografisi.

ÇİĞDEM AKDEMİR KİMDİR?

Çiğdem Akdemir’in doğum tarihi 12 Haziran 1985 yılıdır. Çiğdem Akdemir’in doğum yeri İstanbul ilidir. Okan Üniversitesi’nde eğitim görmüştür. Çok iyi düzeyde İngilizce konuşabilmektedir.

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çİĞDEM AKDEMİR'İN BOYU KİLOSU KAÇ?

Çiğdem Akdemir’in boyu kilosu 1.72 boyunda ve 58 kilodur.

ÇİĞDEM AKDEMİR'İN BİYOGRAFİSİ

Önemli yerlerde staj yapıp ardından NTV Dış haberler bölümünde staj eğitimini görmüştür. Okul bitmesinin ardından çevirmenlik konusunda görev almıştır. Sunuculuğa başlamadan önce iyi bir eğitimden geçmiş ve kendini geliştirmiştir.

Çalışma hayatının içerisinde değişik görevlerde bulunan Çiğdem Akdemir haber spikeri, seslendirme, çevirmen gibi görevleri yapmıştır. Öncelikle akşam ile gece kuşağında haberler sunmuş ardından da spiker olarak görevine devam etmiştir.

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ÇİĞDEM AKDEMİR'İN KARİYERİ

Özellikle özel yayınlar ve son dakika gelişmelerini başarıyla sunarak önemli bir adım atmıştır. Bunlardan bir kısmı ise şu şekildedir Amerika’da Başkanlık seçimleri, Ermenistan ile protokol imzalanması, Afganistan’daki terör sorunları, İstanbul ilimizde yaşanan afet felaketleri, Amerika Başkanı Obama için ödül verilmesi, Yeni Yıl özel yayınları gibi uzun yayınlarda hep kendisi görev almıştır.

Özel yayınları sırasında son derece önemli hem iş dünyasından, hem siyaset birçok alandan kişilerle özel röportajlar yapmıştır. Bu isimlerin arasında Muhsin Yazıcıoğlu, İranlı Gazeteci Vahit Bey gibi isimler vardı. Sadece bu isimler değil bundan hariç birçok isimle özel röportajlar yapmıştır.