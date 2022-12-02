KRT Sunucusu Elif Doğan Şentürk kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, evli mi? Elif Doğan Şentürk'ün Biyografisi

KRT televizyonunda Gündem Özel tartışma programın sunan Elif Doğan Şentürk izleyiciler tarafında ilgiyle izleyerek, Elif Doğan Şentürk kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, evli mi? Diye merak ederek araştırmaya başlıyor. İşte Elif Doğan Şentürk'ün hayat biyografisi

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KRT Sunucusu Elif Doğan Şentürk kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, evli mi? Elif Doğan Şentürk'ün Biyografisi

KRT TV'nin ilgiyle izlenen sunucularından Elif Doğan Şentürk, Modoratör olarak sunduğu tartışma programlarıyla izleyicilerin dikkatini çekerek Elif Doğan Şentürk'ün kim olduğunu merak ederek sosyal medyalarda araştırılmaya başlandı. Peki! Elif Doğan Şentürk kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, evli mi, boyu kaç, kilosu kaç? Elif Doğan Şentürk'ün hayat biyografisi..

elif1.jpgELİF DOĞAN ŞENTÜRK KİMDİR?

Instagram hesabından da aktif olarak paylaşımlarda bulunan Elif Doğan Şentürk’ün bu platform üzerinde 4 binden fazla takipçisi bulunmakta ve kariyerine KRT TV bünyesinde devam etmektedir. 13 Nisan tarihinde dünyaya gelen Elif Doğan Şentürk sunucu, köşe yazarı ve spiker olarak bilinmektedir. Öncesinde Halk TV’de programlar sunan Elif Doğan Şentürk, sonrasında KRT TV’ye transfer olmuştur. Elif Doğan Şentürk, bu kanalda Ankara Saati adlı programı sunmaktadır. Elif Doğan Şentürk aynı zamanda Yurt Gazetesi’nde köşe yazarlığı yapmıştır. Bir kızı vardır.

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