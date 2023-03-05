KRT sunucusu Semra Topçu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Semra Topçu'nun biyografisi Televizyon sunucuları ve spikerleri arasında önemli bir kişi olan Semra Topçu, sunmuş olduğu olduğu haberlerle ve programlarla izleyicilerin dikkat çekmektedir. Peki Semra Topçu, kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? mesleği ve kariyeri nedir. İşte Semra Topçu'nun biyografisi