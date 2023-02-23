Krum Stoyanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Krum Stoyanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Krum Stoyanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Krum Stoyanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Krum Stoyanov 1 Ağustos 1991 tarihinde Sliven şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Крум Станимиров Стоянов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Krum Stoyanov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Milen Georgiev yapmaktadır. Krum Stoyanov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Etar Veliko Tarnovo futbol takımında oynamaktadır. Etar Veliko Tarnovo takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Krum Stoyanov'nin Etar Veliko Tarnovo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Krum Stoyanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Krum Stoyanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Krum Stoyanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Krum Stoyanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Chern. Burgas

1 Temmuz 2014 yılında Slavia Sofia

1 Temmuz 2015 yılında Lok. Plovdiv

1 Temmuz 2016 yılında Botev Plovdiv

1 Ocak 2018 yılında Dinamo Minsk

1 Temmuz 2018 yılında Etar

8 Ocak 2020 yılında Beroe

1 Temmuz 2021 yılında Arda Kardzhali

7 Eylül 2021 yılında CSKA 1948

8 Temmuz 2022 yılında Etar

Krum Stoyanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Krum Stoyanov şuan Etar Veliko Tarnovo takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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