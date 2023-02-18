Krunoslav Hendija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Krunoslav Hendija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Krunoslav Hendija kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Krunoslav Hendija ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Krunoslav Hendija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Krunoslav Hendija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Krunoslav Hendija adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Krunoslav Hendija Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Krunoslav Hendija 19 Mart 1989 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Krunoslav Hendija Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Krunoslav Hendija, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Lokomotiva Zagreb futbol takımında oynamaktadır. NK Lokomotiva Zagreb takımına 31 Ağu 2017 tarihinde katılmıştır. Krunoslav Hendija'nin NK Lokomotiva Zagreb ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Krunoslav Hendijaboyu ve yaşı kaç

Krunoslav Hendija Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Krunoslav Hendija isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Krunoslav Hendija Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Krunoslav Hendija futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2006 yılında Din. Zagreb U19

25 Temmuz 2008 yılında NK Lokomotiva

21 Ağu 2009 yılında NK Maksimir

30 Haziran 2010 yılında NK Lokomotiva

27 Ağu 2010 yılında NK ZET 1927

27 Ocak 2012 yılında HASK Zagreb

17 Eylül 2012 yılında NK Gaj (M)

26 Temmuz 2013 yılında NK Lucko

13 Temmuz 2015 yılında Stuben

19 Şubat 2016 yılında NK Rudes

31 Ağu 2017 yılında NK Lokomotiva

Krunoslav Hendija kimdir

Krunoslav Hendija Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Krunoslav Hendija şuan NK Lokomotiva Zagreb takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

NK Dinamo Zagreb

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Krunoslav Hendija nereli

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