Krupiye Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Krupiye görev tanımı nedir, Krupiye ne iş yapar, Krupiye olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Krupiye mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Krupiye Tanımı;

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Krupiye Maaşı Ne Kadar? 2022 Krupiye Maaşları

Krupiye maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Krupiye maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Krupiye iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4212.02

Meslek Adı :

Krupiye

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Müşteri Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Grubu :

Veznedarlar, Tahsilatçılar Ve Benzer Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

Bahisçiler, Krupiyeler Ve Kumar Oyunları İle İlgili Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Kumar müesseselerinde talih oyunlarını idare eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Krupiye işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kart dağıtmak, zar atmak veya rulet diskine hareket vermek,

b) Kazanan numaraları oyun tahtalarında ilan etmek,

c) Kazanan bahisçilere paralarını ödemek, kaybedenlerden para toplamak,

d) Masadaki müşterilere kumar fişleri satmak ve fişlerin karşılığını ödemek,

e) Müessesenin oyun kurallarını açıklamak ve yorumlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

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