Kruse ve Rami özel program dahilinde çalıştı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlıkları bulunan Max Kruse ve Adil Rami özel program dahilinde çalıştı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde akşam saatlerinde yapılan antrenman salonda sakatlık önleyici egzersizlerle başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular koşu ve koordinasyon hareketleriyle idmanı sürdürdü. Antrenmanda üç gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Öte yandan sakatlıkları bulunan Max Kruse ve Adil Rami özel program dahilinde çalışmalarına devam etti.

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: İHA