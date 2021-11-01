Kruvaze ne demek, TDK'ya göre Kruvaze kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kruvaze ne demek? Kruvaze TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kruvaze kelimesi. Peki kruvaze ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kruvaze nedir, kruvaze kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KRUVAZE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kruvaze kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kruvaze kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kruvaze kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ön parçaları birbiri üzerine gelecek biçimde yapılan (ceket, yelek)



KRUVAZE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bir kruvaze yelek giymiş: Ön cepleri büyük.

