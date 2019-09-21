Kruvaziyer gemileri İzmir Limanı’na yeniden demir atacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Ticaret Odası'nın (İZTO) iş birliğinde kruvaziyer gemilerinin, İzmir'e yeniden düzenli seferler yapmaya başlayacağının müjdesi verildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer ve İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş'in, İtalya'nın Cenova şehrinde Costa firmasıyla yaptıkları görüşmeler sonucunda, kruvaziyer gemilerin İzmir'e düzenli olarak gelmesi için uzun süreli iş birliği kararı alındı. Mayıs 2017'den beri İzmir'e uğramayan kruvaziyer gemilerinin, Aralık 2020'de yeniden İzmir Limanı'na demirleneceği ifade edildi. Kruvaziyer gemilerinin İzmir Körfezi gelişinin, 2021 ve sonrasında da devam edeceği bilgileri aktarılırken, her bir kruvaziyer gemisinde yaklaşık 3 bin kişinin yolculuk yaptığı ifade edildi. Bu yolla 2023'ten itibaren İzmir'e bir milyona yakın ek turistin gelmesi hedeflendiği açıklandı.

İzmir'in turizminin gelişebilmesi için körfezin büyük bir değer olduğunu ifade eden Başkan Soyer, "Seçim vaadimizin kısa sürede gerçekleşecek olmasından büyük memnuniyet duyuyorum. Kruvaziyer turizminin yeniden canlanması, İzmir esnafına da ciddi katkı sağlayacak" dedi.

İTO Başkanı Mahmut Özgener de, "Ticaret odasının bir yılı aşkın süredir yürüttüğü çalışmaların olumlu neticelenmesi hepimiz için gurur kaynağı. İzmir'in ekonomisinin gelişmesi için limanın canlanması büyük önem taşıyor" şeklinde konuştu.

Kruvaziyer gemilerinin İzmir'e yeniden gelmesi Tunç Soyer'in seçim vaatleri arasında yer alıyordu. İTO ise Nisan 2018'den bu yana konu hakkında kapsamlı bir çalışma sürdürüyordu. İBB ve İTO'nun kruvaziyer turizmini desteklemek konusundaki ortak çalışmaları artarak devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA