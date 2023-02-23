Kryspin Szczesniak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kryspin Szczesniak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kryspin Szczesniak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kryspin Szczesniak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kryspin Szczesniak 8 Ocak 2001 tarihinde Gorzów Wielkopolski şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Kryspin Szcześniak şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kryspin Szczesniak Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini F-MG.COM yapmaktadır. Kryspin Szczesniak, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Górnik Zabrze futbol takımında oynamaktadır. Górnik Zabrze takımına 30 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Kryspin Szczesniak'nin Górnik Zabrze ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kryspin Szczesniak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kryspin Szczesniak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kryspin Szczesniak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kryspin Szczesniak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Pogon U19

1 Ocak 2018 yılında Pogon II

26 Ağustos 2020 yılında GKS Jastrzebie

30 Haziran 2021 yılında Pogon II

10 Temmuz 2021 yılında Gornik Leczna

30 Haziran 2022 yılında Pogon II

1 Temmuz 2022 yılında Pogon Szczecin

30 Ağustos 2022 yılında Górnik Zabrze

30 Haziran 2023 yılında Pogon Szczecin

Kryspin Szczesniak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kryspin Szczesniak şuan Górnik Zabrze takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Kryspin Szczesniak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Polonya U20 takımında 21 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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