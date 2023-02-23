Krystian Bartoszek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Krystian Bartoszek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Krystian Bartoszek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Krystian Bartoszek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Krystian Bartoszek 28 Mayıs 2002 tarihinde Lublin şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Krystian Bartoszek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Krystian Bartoszek Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bruk-Bet Termalica Nieciecza futbol takımında oynamaktadır. Bruk-Bet Termalica Nieciecza takımına 30 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Krystian Bartoszek'nin Bruk-Bet Termalica Nieciecza ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Krystian Bartoszek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Krystian Bartoszek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Krystian Bartoszek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Krystian Bartoszek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ocak 2019 yılında Termalica

1 Şubat 2022 yılında Podlasie B.P.

10 Haziran 2022 yılında Termalica

Krystian Bartoszek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Krystian Bartoszek şuan Bruk-Bet Termalica Nieciecza takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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