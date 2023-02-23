Krystian Bracik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Krystian Bracik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Krystian Bracik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Krystian Bracik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Krystian Bracik 18 Mart 2001 tarihinde Starachowice şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Krystian Bracik Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mercato Football yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cracovia futbol takımında oynamaktadır. Cracovia takımına 11 Mayıs 2021 tarihinde katılmıştır. Krystian Bracik'nin Cracovia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Krystian Bracik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Krystian Bracik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Krystian Bracik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Krystian Bracik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Cracovia U19

1 Temmuz 2019 yılında Cracovia II

11 Mayıs 2021 yılında Cracovia

2 Şubat 2022 yılında Wisla Pulawy

30 Haziran 2022 yılında Cracovia

Krystian Bracik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Krystian Bracik şuan Cracovia takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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