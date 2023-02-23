Krystian Getinger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Krystian Getinger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Krystian Getinger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Krystian Getinger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Krystian Getinger 29 Ağustos 1988 tarihinde Mielec şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Krystian Getinger Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini box2box Football Agency yapmaktadır. Krystian Getinger, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stal Mielec futbol takımında oynamaktadır. Stal Mielec takımına 11 Temmuz 2013 tarihinde katılmıştır. Krystian Getinger'nin Stal Mielec ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Krystian Getinger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Krystian Getinger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Krystian Getinger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Krystian Getinger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Stal Mielec

1 Ağustos 2007 yılında Lubin II

1 Ocak 2008 yılında Zaglebie Lubin

1 Mart 2009 yılında Stal Mielec

30 Haziran 2010 yılında Zaglebie Lubin

1 Temmuz 2010 yılında Stalowa Wola

11 Temmuz 2013 yılında Stal Mielec

Krystian Getinger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Krystian Getinger şuan Stal Mielec takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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