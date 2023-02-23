Krystian Kardys kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Krystian Kardys Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Krystian Kardys kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Krystian Kardys ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Krystian Kardys kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Krystian Kardys Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Krystian Kardys kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Krystian Kardys Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Krystian Kardys adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Krystian Kardys Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Krystian Kardys 3 Ağustos 2002 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Krystian Kardyś şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Krystian Kardys Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IQSPORT.COM.PL yapmaktadır. Krystian Kardys, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stal Mielec futbol takımında oynamaktadır. Stal Mielec takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Krystian Kardys'nin Stal Mielec ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Krystian Kardys Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Krystian Kardys isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Krystian Kardys Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Krystian Kardys futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Temmuz 2022 yılında Stal Mielec

Krystian Kardys kimdir

Krystian Kardys Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Krystian Kardys şuan Stal Mielec takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SMS Stal Mielec

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Krystian Kardys nereli

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